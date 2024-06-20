"Бавовну" в Тамбовській області РФ та республіці Адигея запалили дрони СБУ – джерело

В ніч на 20 червня безпілотники Служби безпеки України вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобазу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" в Енемську республіки Адигея РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За словами джерела, на цих об’єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яка згодом йшла на потреби російської армії. Після серії влучань дронів СБУ на обох об’єктах розпочалися пожежі.

Реклама: