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"Бавовну" в Тамбовській області РФ та республіці Адигея запалили дрони СБУ – джерело

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 червня 2024, 11:26
Бавовну в Тамбовській області РФ та республіці Адигея запалили дрони СБУ – джерело
фото - ТГ Baza

В ніч на 20 червня безпілотники Служби безпеки України вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобазу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" в Енемську республіки Адигея РФ.

Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ

Деталі: За словами джерела, на цих об’єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яка згодом йшла на потреби російської армії. Після серії влучань дронів СБУ на обох об’єктах розпочалися пожежі.

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Теми: безпілотникиСБУ
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