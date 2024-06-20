"Бавовну" в Тамбовській області РФ та республіці Адигея запалили дрони СБУ – джерело
Четвер, 20 червня 2024, 11:26
В ніч на 20 червня безпілотники Служби безпеки України вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобазу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" в Енемську республіки Адигея РФ.
Джерело: співрозмовник "Української правди" в СБУ
Деталі: За словами джерела, на цих об’єктах переробляли та зберігали сировину й готову продукцію, яка згодом йшла на потреби російської армії. Після серії влучань дронів СБУ на обох об’єктах розпочалися пожежі.
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