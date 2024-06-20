"Бавовну" в Тамбовской области РФ и республике Адыгея зажгли дроны СБУ – источник

В ночь на 20 июня беспилотники Службы безопасности Украины поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазу ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" в Энемске республики Адыгея РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Детали: По словам источника, на этих объектах перерабатывали и хранили сырье и готовую продукцию, которая впоследствии шла на нужды российской армии. После серии попаданий дронов СБУ на обоих объектах начались пожары.

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