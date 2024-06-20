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Крилаті ракети РФ уночі 20 червня ППО збила у прифронтовій зоні

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 червня 2024, 11:46
Крилаті ракети РФ уночі 20 червня ППО збила у прифронтовій зоні
фото Повітряних сил

Повітряні сили ЗСУ показали наслідки відбиття нічної ворожої атаки 20 червня 2024 року.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: Російські крилаті ракети, випущені з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, заходили з південно-східного напрямку і були збиті протиповітряною обороною у прифронтовій зоні Дніпропетровської області.

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Нагадаємо: В ніч на четвер 20 червня Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні: протиповітряна оборона знищила 5 ворожих ракет із 9 запущених та всі 27 дронів-камікадзе.

Теми: ракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
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