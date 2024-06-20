Крилаті ракети РФ уночі 20 червня ППО збила у прифронтовій зоні

Повітряні сили ЗСУ показали наслідки відбиття нічної ворожої атаки 20 червня 2024 року.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах

Деталі: Російські крилаті ракети, випущені з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, заходили з південно-східного напрямку і були збиті протиповітряною обороною у прифронтовій зоні Дніпропетровської області.

Реклама:

Нагадаємо: В ніч на четвер 20 червня Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні: протиповітряна оборона знищила 5 ворожих ракет із 9 запущених та всі 27 дронів-камікадзе.