Крилаті ракети РФ уночі 20 червня ППО збила у прифронтовій зоні
Четвер, 20 червня 2024, 11:46
Повітряні сили ЗСУ показали наслідки відбиття нічної ворожої атаки 20 червня 2024 року.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ в соцмережах
Деталі: Російські крилаті ракети, випущені з стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, заходили з південно-східного напрямку і були збиті протиповітряною обороною у прифронтовій зоні Дніпропетровської області.
Реклама:
Нагадаємо: В ніч на четвер 20 червня Росія завдала чергового комбінованого удару по Україні: протиповітряна оборона знищила 5 ворожих ракет із 9 запущених та всі 27 дронів-камікадзе.