Крылатые ракеты РФ ночью 20 июня ПВО сбила в прифронтовой зоне

Воздушные силы ВСУ показали последствия отражения ночной вражеской атаки 20 июня 2024 года.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: Российские крылатые ракеты, выпущенные из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, заходили с юго-восточного направления и были сбиты противовоздушной обороной в прифронтовой зоне Днепропетровской области.

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Напомним: В ночь на четверг 20 июня Россия нанесла очередной комбинированный удар по Украине: противовоздушная оборона уничтожила 5 вражеских ракет из 9 запущенных и все 27 дронов-камикадзе.