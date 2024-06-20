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У ГУР розповіли деталі атаки на російські катери в Криму 30 травня

Анастасія ПроцЧетвер, 20 червня 2024, 11:44
У ГУР розповіли деталі атаки на російські катери в Криму 30 травня
скриншот з відео ГУР 30 травня 2024 року

Головне управління розвідки Міністерства оборони України розповіло подробиці ураження чотирьох швидкісних транспортно-десантних російських катерів типу "Тунець" в тимчасово окупованому Криму 30 травня 2024 року.

Джерело: представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Останні декілька операцій, які ми бачили, були продумані та розплановані. Коли Magura пробиває морську фортифікацію або загородження, а потім наступний дрон, власне, йде прямо в ціль. Як ми бачили під час ураження одразу 4 швидкісних катерів типу "Тунець". Авіація, артилерія та стрілкове озброєння не спрацювали. І один дрон Magura уразив 4 швидкісні катери. І це дуже добрий результат".

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Що передувало:

  • Джерело "Української правди" в ГУР повідомило, що в ніч на 30 травня українські морські дрони "Магура V5" атакували та уразили катери загарбників у районі селища Чорноморське Євпаторійського району.
  • Згодом Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило, що спецпризначенці "Group 13" знищили у Криму два ворожі катери КС-701 "Тунець" та уразили ще два судна такого ж типу.

Теми: ГУРКрим
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