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В ГУР рассказали детали атаки на российские катера в Крыму 30 мая

Анастасия ПроцЧетверг, 20 июня 2024, 11:44
В ГУР рассказали детали атаки на российские катера в Крыму 30 мая
скриншот из видео ГУР 30 мая 2024 года

Главное управление разведки Министерства обороны Украины рассказало подробности поражения четырех скоростных транспортно-десантных российских катеров типа "Тунец" во временно оккупированном Крыму 30 мая 2024 года.

Источник: представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Последние несколько операций, которые мы видели, были продуманы и распланированы. Когда Magura пробивает морскую фортификацию или заграждения, а затем следующий дрон, собственно, идет прямо в цель. Как мы видели во время поражения сразу 4 скоростных катеров типа "Тунец". Авиация, артиллерия и стрелковое вооружение не сработали. И один дрон Magura поразил 4 скоростных катера. И это очень хороший результат".

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Что предшествовало:

  • Источник "Украинской правды" в ГУР сообщил, что в ночь на 30 мая украинские морские дроны "Магура V5" атаковали и поразили катера захватчиков в районе поселка Черноморское Евпаторийского района.
  • Впоследствии Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило, что спецназовцы "Group 13" уничтожили в Крыму два вражеских катера КС-701 "Тунец" и поразили еще два судна такого же типа.

Темы: ГУРКрым
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