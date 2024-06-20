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Росіяни вдарили по селі Розкішне на Донеччині: є загиблі та поранені

Анастасія ПроцЧетвер, 20 червня 2024, 16:26
Росіяни вдарили по селі Розкішне на Донеччині: є загиблі та поранені
фото: Донецька обласна прокуратура

20 червня російські військові вдарили касетними боєприпасами по селу Розкішне в Донецькій області, внаслідок атаки загинули три людини, ще четверо людей поранені.

Джерело: Донецька обласна прокуратура, голова Донецької ОВА Вадим Філашкін 

Дослівно прокуратура: "20 червня 2024 року о 12:20, армія держави-агресора вдарила по території Іллінівської громади Краматорського району, попередньо, касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч". У с. Розкішне отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, 64-річна жінка та двоє чоловіків 30 і 42 років".

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Деталі: Також чоловіки 32 і 37 років, 57-річна жінка й 14-річний підліток зазнали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Постраждалих від ворожої атаки доставлено до лікарняного закладу для надання кваліфікованої допомоги.

Крім того, у результаті обстрілу населеного пункту пошкоджено 4 домогосподарства, 2 автомобілі й газопровід.

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Теми: Донецька область
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