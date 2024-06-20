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Россияне ударили по селу Роскошное в Донецкой области: есть погибшие и раненые

Анастасия ПроцЧетверг, 20 июня 2024, 16:26
Россияне ударили по селу Роскошное в Донецкой области: есть погибшие и раненые
фото: Донецкая областная прокуратура

20 июня российские военные ударили кассетными боеприпасами по селу Роскошное в Донецкой области, в результате атаки погибли три человека, еще четыре человека ранены.

Источник: Донецкая областная прокуратура, председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Дословно прокуратура: "20 июня 2024 года в 12:20, армия государства-агрессора ударила по территории Ильиновской громады Краматорского района, предварительно, кассетными боеприпасами из РСЗО „Смерч". В с. Роскошное получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, 64-летняя женщина и двое мужчин 30 и 42 лет".

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Детали: Также мужчины 32 и 37 лет, 57-летняя женщина и 14-летний подросток получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавшие от вражеской атаки доставлены в больничное учреждение для оказания квалифицированной помощи.

Кроме того, в результате обстрела населенного пункта повреждены 4 домохозяйства, 2 автомобиля и газопровод.

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Темы: Донецкая область
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