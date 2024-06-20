Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями через погрози воєнній журналістці
Четвер, 20 червня 2024, 18:17
Воєнна кореспондентка Анна Калюжна, яка заявила про погрози з боку комбата 3-ї штурмової бригади, повідомила, що поліція відкрила через це кримінальне провадження.
Джерело: коментар Калюжної Інституту масової інформації
Деталі: За її словами, кримінальне провадження відкрите за двома статтями:
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- перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 3 ст. 171 ККУ);
- погрози близьким журналіста (345-1 ККУ).
Що передувало:
- Конфлікт виник через пост журналістки, в якому вона критикувала "політиків та їхніх медійних друзів" з 3-ї ОШБ і коментувала вихід українських військ з Авдіївки.
- Калюжна заявила, що повідомлення з погрозами надходили з давнього особистого номера Кухарчука та його підлеглих. Також були нічні дзвінки з різних номерів протягом кількох годин. І ще один дзвінок з погрозою зґвалтування.
- У відповідь на це Кухарчук написав, що не погрожував журналістці й "це видно з переписки, яку вона виклала". Також комбриг назвав допис Калюжної "заказухою проти бригади".