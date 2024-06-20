Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями через погрози воєнній журналістці

Воєнна кореспондентка Анна Калюжна, яка заявила про погрози з боку комбата 3-ї штурмової бригади, повідомила, що поліція відкрила через це кримінальне провадження.

Джерело: коментар Калюжної Інституту масової інформації

Деталі: За її словами, кримінальне провадження відкрите за двома статтями:

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перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 3 ст. 171 ККУ);

погрози близьким журналіста (345-1 ККУ).

Що передувало: