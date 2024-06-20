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Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями через погрози воєнній журналістці

Тетяна ОлійникЧетвер, 20 червня 2024, 18:17
Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями через погрози воєнній журналістці
Анна Калюжна. Фото - Getty Images

Воєнна кореспондентка Анна Калюжна, яка заявила про погрози з боку комбата 3-ї штурмової бригади, повідомила, що поліція відкрила через це кримінальне провадження.

Джерело: коментар Калюжної Інституту масової інформації

Деталі: За її словами, кримінальне провадження відкрите за двома статтями:

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  • перешкоджання законній професійній діяльності журналістів (ч. 3 ст. 171 ККУ);
  • погрози близьким журналіста (345-1 ККУ).

Що передувало:

  • Конфлікт виник через пост журналістки, в якому вона критикувала "політиків та їхніх медійних друзів" з 3-ї ОШБ і коментувала вихід українських військ з Авдіївки.
  • Калюжна заявила, що повідомлення з погрозами надходили з давнього особистого номера Кухарчука та його підлеглих. Також були нічні дзвінки з різних номерів протягом кількох годин. І ще один дзвінок з погрозою зґвалтування. 
  • У відповідь на це Кухарчук написав, що не погрожував журналістці й "це видно з переписки, яку вона виклала". Також  комбриг назвав допис Калюжної "заказухою проти бригади". 

Теми: ЗМІполіція
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