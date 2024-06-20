Полиция открыла уголовное производство по двум статьям из-за угроз военной журналистке

Военная корреспондентка Анна Калюжная, заявившая об угрозах со стороны комбата 3-й штурмовой бригады, сообщила, что полиция открыла из-за этого уголовное производство.

Источник: комментарий Калюжной Института массовой информации

Детали: По ее словам, уголовное производство открыто по двум статьям:

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препятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 171 УКУ);

угрозы близким журналиста (345-1 УКУ).

Что предшествовало: