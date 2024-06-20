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Полиция открыла уголовное производство по двум статьям из-за угроз военной журналистке

Татьяна ОлейникЧетверг, 20 июня 2024, 18:17
Полиция открыла уголовное производство по двум статьям из-за угроз военной журналистке
Анна Калюжная. Фото - Getty Images

Военная корреспондентка Анна Калюжная, заявившая об угрозах со стороны комбата 3-й штурмовой бригады, сообщила, что полиция открыла из-за этого уголовное производство.

Источник: комментарий Калюжной Института массовой информации

Детали: По ее словам, уголовное производство открыто по двум статьям:

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  • препятствование законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 171 УКУ);
  • угрозы близким журналиста (345-1 УКУ).

Что предшествовало:

  • Конфликт возник из-за поста журналистки, в котором она критиковала "политиков и их медийных друзей" из 3-й ОШБ и комментировала выход украинских войск из Авдеевки.
  • Калюжная заявила, что сообщения с угрозами поступали из давнего личного номера Кухарчука и его подчиненных. Также были ночные звонки из разных номеров в течение нескольких часов. И еще один звонок с угрозой изнасилования.
  • В ответ на это Кухарчук написал, что не угрожал журналистке и "это видно из переписки, которую она изложила". Также комбриг назвал сообщение Калюжной "заказухой против бригады".

Темы: СМИполиция
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