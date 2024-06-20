Головним редактором інформагентства "Інтерфакс-Україна" став Дмитро Кошовий

Новим головним редактором інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" став Дмитро Кошовий.

Джерело: "Детектор медіа" з посиланням на співробітників агентства та на Кошового

Деталі: Кошовий почав журналістську кар’єру в щотижневій газеті "Фінансова Україна", куди прийшов у 1993-му, будучи студентом-кібернетиком НТУУ "КПІ". 1997-го видання закрилося, і журналіст перейшов до "Інтерфаксу-Україна".

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Згодом Кошовий очолив відділ економічних новин "Інтерфаксу-Україна" та був призначений заступником директора агентства.

Що передувало:

28 травня на 64 році життя помер засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко.