Главным редактором информагентства "Интерфакс-Украина" стал Дмитрий Кошевой

Новым главным редактором информационного агентства "Интерфакс-Украина" стал Дмитрий Кошевой.

Источник: "Детектор медиа" со ссылкой на сотрудников агентства и на Кошевого

Детали: Кошевой начал журналистскую карьеру в еженедельной газете "Финансовая Украина", куда пришел в 1993 году, будучи студентом-кибернетиком НТУУ "КПИ". В 1997 году издание закрылось, и журналист перешел в "Интерфакс-Украина".

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Впоследствии Кошевой возглавил отдел экономических новостей "Интерфакса-Украина" и был назначен заместителем директора агентства.

Что предшествовало:

28 мая на 64 году жизни скончался основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.