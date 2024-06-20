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Білий дім: Договір про партнерство між Росією і КНДР має стурбувати Китай

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 20 червня 2024, 21:28
Білий дім: Договір про партнерство між Росією і КНДР має стурбувати Китай
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото - Getty Images

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі вважає, що договір про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Росією та Північною Кореєю має турбувати не лише США, а й Китай.

Джерело: Кірбі сказав журналістам на брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ"

Деталі: За словами Кірбі, укладення договору між Москвою і Пхеньяном розходиться з підходами Китаю, які він висловив раніше.

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"Ми думаємо, що ці занепокоєння розділить Китай, оскільки договір, як видається, прямо суперечить заяві, яку Путін і Сі зробили в Пекіні лише місяць тому", – додав він, уточнивши, що йдеться про прихильність мирному й дипломатичному врегулюванню ситуації в Україні.

Представник Білого дому наголосив, що занепокоєння мають виникнути в будь-якої країни, яка турбується про безпеку в Індо-Тихоокеанському регіоні та вважає, що рішення Ради безпеки ООН мають виконуватися.

Напередодні Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що договір демонструє все більшу узгодженість між авторитарними державами та підкреслює важливість того, щоб демократії виступали єдиним фронтом.

В адміністрації президента США заявили, що зустріч Путіна з Кім Чен Ином свідчить про прагнення Москви зібрати коаліцію з Північною Кореєю, Іраном, Сирією і, певною мірою, Китаєм.

Теми: СШАРосіяКНДРКитай
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