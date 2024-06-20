Белый дом: Договор о партнерстве между Россией и КНДР обеспокоен Китай

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между Россией и Северной Кореей должен беспокоить не только США, но и Китай.

Источник: Кирби сказал журналистам на брифинге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ"

Детали: По словам Кирби, заключение договора между Москвой и Пхеньяном расходится с подходами Китая, которые он выразил ранее.

Реклама:

"Мы думаем, что эти беспокойства разделит Китай, поскольку договор, как представляется, прямо противоречит заявлению, которое Путин и Си сделали в Пекине всего месяц назад", – добавил он, уточнив, что речь идет о приверженности мирному и дипломатическому урегулированию ситуации в Украине.

Представитель Белого дома подчеркнул, что беспокойство должно возникнуть у любой страны, которая беспокоится о безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и считает, что решения Совета безопасности ООН должны выполняться.

Накануне Путин и северокорейский диктатор Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из этих государств.

ВИДЕО ДНЯ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что договор демонстрирует все большую согласованность между авторитарными государствами и подчеркивает важность того, чтобы демократии выступали единым фронтом.

В администрации президента США заявили, что встреча Путина с Ким Чен Ыном свидетельствует о стремлении Москвы собрать коалицию с Северной Кореей, Ираном, Сирией и, в определенной степени, Китаем.