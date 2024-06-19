Путін і Кім Чен Ин підписали договір, що передбачає допомогу у випадку агресії
Середа, 19 червня 2024, 13:03
Правитель Росії Володимир Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав.
Джерело: російський "Интерфакс", пропагандисти "РИА Новости"
Деталі: За словами Путіна, підписаний документ передбачає, зокрема, надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників цього договору.
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Деталі: Путін при цьому почав скаржитись на постачання західними країнами зброї до України для нанесення ударів по території Росії. За його словами, "це грубе порушення взятих на себе західними країнами обмежень у межах різного роду міжнародних зобов'язань".
Нагадаємо:
- Путін напередодні візиту в КНДР опублікував статтю, де похвалив цю країну за "тверду підтримку" окупантів у війні проти України і заявив, що готовий до тісної взаємодії з Північною Кореєю, "щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними".
- 19 червня російські пропагандистські видання заявили, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" російській агресії в Україні під час візиту правителя Кремля в КНДР.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У березні Південна Корея повідомила, що КНДР з минулого року відправила в Росію близько 7000 контейнерів з боєприпасами та іншим військовим обладнанням.
- Міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік заявив, що заводи з виробництва боєприпасів Північної Кореї працюють на повну потужність, щоб постачати зброю до Росії.
- Американська сторона має інформацію, підтверджену супутниковими знімками про те, що Північна Корея поставила в Росію більше тисячі контейнерів з боєприпасами.
- В середині червня міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік повідомив, що КНДР відправила до Росії щонайменше 10 тисяч морських контейнерів, які можуть містити до 4,8 мільйона артилерійських снарядів.