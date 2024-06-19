Путін і Кім Чен Ин підписали договір, що передбачає допомогу у випадку агресії

Правитель Росії Володимир Путін і північнокорейський диктатор Кім Чен Ин підписали договір про всеосяжне стратегічне партнерство, він передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти однієї з цих держав.

Джерело: російський "Интерфакс", пропагандисти "РИА Новости"

Деталі: За словами Путіна, підписаний документ передбачає, зокрема, надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників цього договору.

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Деталі: Путін при цьому почав скаржитись на постачання західними країнами зброї до України для нанесення ударів по території Росії. За його словами, "це грубе порушення взятих на себе західними країнами обмежень у межах різного роду міжнародних зобов'язань".

Нагадаємо:

Путін напередодні візиту в КНДР опублікував статтю, де похвалив цю країну за "тверду підтримку" окупантів у війні проти України і заявив, що готовий до тісної взаємодії з Північною Кореєю, "щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними".

19 червня російські пропагандистські видання заявили, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин висловив "повну підтримку" російській агресії в Україні під час візиту правителя Кремля в КНДР.

Передісторія: