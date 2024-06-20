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Наруга над могилами героїв у Києві: затриманій призначать судово-психіатричну експертизу

Валентина РоманенкоЧетвер, 20 червня 2024, 21:59
Наруга над могилами героїв у Києві: затриманій призначать судово-психіатричну експертизу
фото прокуратури

Якщо судово-психіатрична експертиза визнає 60-річну жінку, яку підозрюють у сплюндруванні могил українських військових, осудноюЄ їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.

Джерело: заступниця начальника відділу комунікації поліції Києва Анна Страшок в етері національного телемарафону, цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Жінка мотивів свого вчинку ніяк не пояснює. У нас є підстави вважати, враховуючи її поведінку і вчинок, який вона здійснила, що в неї є певні розлади здоров'я. Тому в межах розпочатого кримінального провадження буде призначена судово-психіатрична експертиза, яка визначить, чи є вона осудною, чи усвідомлювала вона свої дії.

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За результатами цієї експертизи буде прийматися рішення, чи скерувати обвинувальний акт до суду, чи це будуть заходи медичного характеру".

Деталі: Речниця зазначила: якщо експертиза визнає жінку осудною, згідно з чинним законодавством, їй загрожуватиме до 7 років позбавлення волі.

Як уточнила представниця поліції, кримінальне провадження щодо жінки розпочато за ч. 2 ст. 297 Кримінального кодексу (Наруга над могилою). Враховуючи обставини злочину, планується перекваліфікація на ч. 3 ст. 297 (Наруга над могилою з хуліганських спонукань).

ВІДЕО ДНЯ

Зловмисниця перебуває в приміщенні Печерського управління поліції, де відбуваються першочергові слідчі дії. Найближчим часом їй повідомлять про підозру.

Страшок нагадала, що співробітники Печерського управління поліції за допомогою камер відеоспостереження змогли встановити, що до акту вандалізму на могилах українських військових Дмитра Коцюбайла, Андрія Пільщикова та Павла Петриченка причетна 60-річна уродженка Вінниччини, яка вже тривалий час мешкає в Києві.

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