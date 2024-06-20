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Надругательство над могилами героев в Киеве: задержанной назначат психиатрическую экспертизу

Валентина РоманенкоЧетверг, 20 июня 2024, 21:59
Надругательство над могилами героев в Киеве: задержанной назначат психиатрическую экспертизу
фото прокуратуры

Если судебно-психиатрическая экспертиза признает 60-летнюю женщину, которую подозревают в осквернении могил украинских военных, вменяемой, ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Источник: замначальника отдела коммуникации полиции Киева Анна Страшок в эфире национального телемарафона, цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Женщина мотивов своего поступка никак не объясняет. У нас есть основания считать, учитывая ее поведение и поступок, который она совершила, что у нее есть определенные расстройства здоровья. Поэтому в рамках начатого уголовного производства будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая определит, является ли она вменяемой, осознавала ли она свои действия.

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По результатам этой экспертизы будет приниматься решение, направить ли обвинительный акт в суд, или это будут меры медицинского характера".

Детали: Спикер отметила: если экспертиза признает женщину вменяемой, согласно действующему законодательству, ей грозит до 7 лет лишения свободы.

Как уточнила представитель полиции, уголовное производство в отношении женщины начато по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса (Надругательство над могилой). Учитывая обстоятельства преступления, планируется переквалификация на ч. 3 ст. 297 (Надругательство над могилой из хулиганских побуждений).

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Злоумышленница находится в помещении Печерского управления полиции, где проходят первоочередные следственные действия. В ближайшее время ей сообщат о подозрении.

Страшок напомнила, что сотрудники Печерского управления полиции с помощью камер видеонаблюдения смогли установить, что к акту вандализма на могилах украинских военных Дмитрия Коцюбайло, Андрея Пильщикова и Павла Петриченко причастна 60-летняя уроженка Винницкой области, которая уже длительное время живет в Киеве.

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