Дрони атакували Краснодарський край Росії: у Єйську пожежа

У ніч на п'ятницю у Краснодарському краї Росії місцеві пабліки повідомили про масовану атаку дронів. В районі аеродрому у Єйську, з якого окупанти активно бомблять Україну, видно пожежу.

Джерело: Astra, Оперштаб Краснодарського краю

Деталі: Жителі російського Єйська пишуть у соцмережах про вибухи в небі та публікують кадри, де можна побачити спалахи в небі. Після атаки БПЛА почалася сильна пожежа.

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У ніч на п'ятницю у Краснодарському краї Росії місцеві пабліки повідомили про масовану атаку дронів. pic.twitter.com/yEFCA8YPNU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 21, 2024

Місцеві мешканці також повідомляють про роботу протиповітряної оборони.

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Крім того, повідомляється, що понад десять вибухів прогриміло в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський. Військові Telegram-канали повідомляють про знищення понад 20 дронів.

Оперштаб Краснодарського краю офіційно повідомив, що одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони.

Російська влада зазначила, що атаку безпілотників у Єйському районі відбито.

Дослівно: "Постраждалих з боку цивільного населення і руйнувань цивільної інфраструктури немає. На місці працюють оперативні спецслужби. Інформація уточнюється".

Оновлено: Згодом в оперштабі Краснодарського краю повідомили, що БпЛА впав на території Ільського НПЗ на Кубані. За попередніми даними, постраждало двоє людей.

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