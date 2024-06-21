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Дрони атакували Краснодарський край Росії: у Єйську пожежа

Олена ІвашківП'ятниця, 21 червня 2024, 03:04
Дрони атакували Краснодарський край Росії: у Єйську пожежа
Скриншот відео Astra

У ніч на п'ятницю у Краснодарському краї Росії місцеві пабліки повідомили про масовану атаку дронів. В районі аеродрому у Єйську, з якого окупанти активно бомблять Україну, видно пожежу.

 Джерело: Astra, Оперштаб Краснодарського краю

Деталі: Жителі російського Єйська пишуть у соцмережах про вибухи в небі та публікують кадри, де можна побачити спалахи в небі. Після атаки БПЛА почалася сильна пожежа. 

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Місцеві мешканці також повідомляють про роботу протиповітряної оборони.

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Крім того, повідомляється, що понад десять вибухів прогриміло в районі краснодарського селища Афіпський і адигейського селища Яблоновський. Військові Telegram-канали повідомляють про знищення понад 20 дронів. 

Оперштаб Краснодарського краю офіційно повідомив, що одразу кілька муніципалітетів Краснодарського краю зазнали масованої атаки: Темрюкський район, Єйський і Сіверський райони. 

Російська влада зазначила, що атаку безпілотників у Єйському районі відбито. 

Дослівно: "Постраждалих з боку цивільного населення і руйнувань цивільної інфраструктури немає. На місці працюють оперативні спецслужби. Інформація уточнюється".

Оновлено: Згодом в оперштабі Краснодарського краю повідомили, що БпЛА впав на території Ільського НПЗ на Кубані. За попередніми даними, постраждало двоє людей.

Нагадаємо: 

  • В ніч на 20 червня безпілотники Служби безпеки України вразили склад паливно-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт" та нафтобазу ТОВ "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" в Енемську республіки Адигея РФ.

Теми: Росіябезпілотники
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