Дроны атаковали Краснодарский край России: в Ейске пожар

В ночь на пятницу в Краснодарском крае России местные паблики сообщили о массированной атаке дронов. В районе аэродрома в Ейске, с которого оккупанты активно бомбят Украину, виден пожар.

Источник: Astra, Оперштаб Краснодарского края

Детали: Местные жители также сообщают о работе противовоздушной обороны.

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Жители российского Ейска пишут в соцсетях о взрывах в небе и публикуют кадры, где можно увидеть вспышки в небе. После атаки БПЛА начался сильный пожар.

У ніч на п'ятницю у Краснодарському краї Росії місцеві пабліки повідомили про масовану атаку дронів. pic.twitter.com/yEFCA8YPNU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 21, 2024

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Кроме того, сообщается, что более десяти взрывов прогремело в районе краснодарского поселка Афипский и адыгейского поселка Яблоновский. Военные Telegram-каналы сообщают об уничтожении более 20 дронов.

Оперштаб Краснодарского края официально сообщил, что сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке: Темрюкский район, Ейский и Северский районы.

Российские власти отметили, что атака беспилотников в Ейском районе отбита.

Дословно: "Пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет. На месте работают оперативные спецслужбы. Информация уточняется".

Обновлено: Впоследствии в оперштабе Краснодарского края сообщили, что БпЛА упал на территории Ильского НПЗ на Кубани. По предварительным данным, пострадали два человека.

Напомним: