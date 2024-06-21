Дроны атаковали Краснодарский край России: в Ейске пожар
В ночь на пятницу в Краснодарском крае России местные паблики сообщили о массированной атаке дронов. В районе аэродрома в Ейске, с которого оккупанты активно бомбят Украину, виден пожар.
Источник: Astra, Оперштаб Краснодарского края
Детали: Местные жители также сообщают о работе противовоздушной обороны.
Жители российского Ейска пишут в соцсетях о взрывах в небе и публикуют кадры, где можно увидеть вспышки в небе. После атаки БПЛА начался сильный пожар.
У ніч на п'ятницю у Краснодарському краї Росії місцеві пабліки повідомили про масовану атаку дронів. pic.twitter.com/yEFCA8YPNU— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 21, 2024
Кроме того, сообщается, что более десяти взрывов прогремело в районе краснодарского поселка Афипский и адыгейского поселка Яблоновский. Военные Telegram-каналы сообщают об уничтожении более 20 дронов.
Оперштаб Краснодарского края официально сообщил, что сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке: Темрюкский район, Ейский и Северский районы.
Российские власти отметили, что атака беспилотников в Ейском районе отбита.
Дословно: "Пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет. На месте работают оперативные спецслужбы. Информация уточняется".
Обновлено: Впоследствии в оперштабе Краснодарского края сообщили, что БпЛА упал на территории Ильского НПЗ на Кубани. По предварительным данным, пострадали два человека.
Напомним:
- В ночь на 20 июня беспилотники Службы безопасности Украины поразили склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт" и нефтебазу ООО "ЛУКОЙЛ-Югнафтопродукт" в Енемске республики Адыгея РФ.