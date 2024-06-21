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Дроны атаковали Краснодарский край России: в Ейске пожар

Алена ИвашкивПятница, 21 июня 2024, 03:04
Дроны атаковали Краснодарский край России: в Ейске пожар
Скриншот видео Astra

В ночь на пятницу в Краснодарском крае России местные паблики сообщили о массированной атаке дронов. В районе аэродрома в Ейске, с которого оккупанты активно бомбят Украину, виден пожар.

Источник: Astra, Оперштаб Краснодарского края

Детали: Местные жители также сообщают о работе противовоздушной обороны.

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Жители российского Ейска пишут в соцсетях о взрывах в небе и публикуют кадры, где можно увидеть вспышки в небе. После атаки БПЛА начался сильный пожар. 

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Кроме того, сообщается, что более десяти взрывов прогремело в районе краснодарского поселка Афипский и адыгейского поселка Яблоновский. Военные Telegram-каналы сообщают об уничтожении более 20 дронов. 

Оперштаб Краснодарского края официально сообщил, что сразу несколько муниципалитетов Краснодарского края подверглись массированной атаке: Темрюкский район, Ейский и Северский районы. 

Российские власти отметили, что атака беспилотников в Ейском районе отбита. 

Дословно: "Пострадавших со стороны гражданского населения и разрушений гражданской инфраструктуры нет. На месте работают оперативные спецслужбы. Информация уточняется".

Обновлено: Впоследствии в оперштабе Краснодарского края сообщили, что БпЛА упал на территории Ильского НПЗ на Кубани. По предварительным данным, пострадали два человека.

Напомним: 

Темы: Росcиябеспилотники
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