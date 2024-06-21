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Politico: США дозволяють Україні бити по прикордонню РФ "будь-де" в разі загрози атак

Ольга Глущенко П'ятниця, 21 червня 2024, 03:58
Politico: США дозволяють Україні бити по прикордонню РФ будь-де в разі загрози атак
ілюстративне фото Getty Images

США заявили Україні, що вона може використовувати американську зброю для ураження "будь-де" у прикордонні російських сил, які атакують зі свого боку кордону, а не лише на Харківщині.

Джерело: Politico із посиланням на радника з нацбезпеки США Джейка Саллівана і двох неназваних американських чиновників

Деталі: Видання зазначає, що ця ледь помітна зміна в меседжах офіційних американських осіб сталася всього через кілька тижнів після того, як США дали Києву "зелене світло" щодо завдання ударів всередині Росії у відповідь на транскордонний напад на місто Харків. Тоді американські посадовці наголошували, що ця політика обмежується суто Харківською областю.

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З того часу українські війська щонайменше один раз використовували американську зброю для завдання удару по території Росії, знищивши цілі в місті Бєлгород, і зуміли стримати російський наступ. Але українські та інші європейські офіційні особи тиснули на США, щоб ті ще більше послабили свої обмеження, дозволивши Україні завдавати ударів по будь-якій точці Росії.

Салліван заявив у вівторок в інтерв'ю PBS, що угода з Україною про удари американською зброєю по Росії поширюється на "будь-яке місце, де російські війська перетинають кордон з російської сторони на українську сторону, щоб спробувати захопити більше української території".

Останніми днями Росія заявила, що може незабаром наступати на північно-східне місто Суми, яке також знаходиться поблизу російського кордону. Якщо це станеться, політика дозволу ударів наданою зброєю буде застосована і там, сказав Салліван.

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Пряма мова Саллівана: "Справа не в географії. Справа у здоровому глузді. Якщо Росія нападає або збирається напасти зі своєї території на Україну, є сенс лише в тому, щоб дозволити Україні дати відсіч силам, які б'ють по ній з іншого боку кордону".

Деталі: Два американські чиновники на правах анонімності стверджують, що дозвіл Україні завдавати ударів по території Росії у відповідь на вогонь з будь-якої точки кордону не є зміною в політиці з моменту ухвалення харківського рішення. Спочатку цей крок розглядався лише в контексті наступу на Харківщину, але це не виключає можливості завдання ударів у відповідь на інші транскордонні напади.

Втім, мова Саллівана помітно відрізняється від того, що американські чиновники говорили в травні, коли нова політика була детально розроблена.

Тоді високопоставлений американський чиновник сказав: "Нещодавно президент доручив своїй команді забезпечити, щоб Україна могла використовувати американську зброю у відповідь на удари по Харкову, щоб Україна могла бити у відповідь по російських силах, які завдають або готуються завдати удару".

Політика недопущення дальніх ударів всередині Росії "не змінилася", підкреслив чиновник.

Що передувало: У Білому домі підтвердили дозвіл застосовувати американську зброю по території РФ поблизу як Харківської, так і Сумської областей України.

Нагадаємо: Салліван заявив, що українці використали дозвіл бити американською зброєю по території РФ біля кордону, й імпульс операції російських військ на Харківщині застопорився.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) підрахували, що обмежені дозволи на ураження цілей в Росії наданою зброєю скоротили площу безпечного простору агресора на 16 відсотків.

Теми: СШАзброявійнаРосія
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