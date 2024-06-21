Очільник МВС прокоментував напад на добровольця у Дніпрі

Доброволець, на якого скоїли напад у Дніпрі, наразі перебуває у нормальному стані.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Вчора було відкрито дві кримінальних провадження: нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. Всі, хто причетний до скоєння цього злочину (незалежно від статусу), має понести відповідне і заслужене покарання".

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Деталі: Відповідаючи на запитання ведучої, очільник МВС зазначив, що доброволець, перебуває "у нормальному поки стані".

Що передувало: 20 червні у Дніпрі група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. У соціальних мережах написали, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.