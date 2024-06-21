Глава МВД прокомментировал нападение на добровольца в Днепре

Доброволец, на которого накануне совершили нападение в Днепре, сейчас находится в нормальном состоянии.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Вчера было открыто два уголовных производства: нанесение легких телесных повреждений и незаконное лишение свободы. Все, кто причастен к совершению этого преступления (независимо от статуса), должны понести соответствующее и заслуженное наказание".

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Детали: Отвечая на вопрос ведущей, глава МВД отметил, что доброволец, находится "в нормальном пока состоянии".

Что предшествовало: 20 июня в Днепре группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Kraken Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком. В социальных сетях написали, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.