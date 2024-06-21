Захисники вночі вдарили по місцях зберігання "Шахедів" в Краснодарському краї
П'ятниця, 21 червня 2024, 11:42
Українські оборонці вночі 21 червня вдарили по місцях зберігання та підготовки до застосування російських безпілотників "Shahed".
Джерело: Генштаб
Дослівно: "Також, сьогодні вночі (21 червня - ред.) Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї".
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Деталі: Повідомляється, що за результатами бойової роботи зафіксували серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.
Нагадаємо:
- Також сили оборони вночі безпілотниками атакували 4 російські нафтопереробні заводи та вдарили по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки РФ в Брянській області і Криму.