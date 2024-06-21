Захисники вночі вдарили по місцях зберігання "Шахедів" в Краснодарському краї

Українські оборонці вночі 21 червня вдарили по місцях зберігання та підготовки до застосування російських безпілотників "Shahed".

Джерело: Генштаб

Дослівно: "Також, сьогодні вночі (21 червня - ред.) Сили оборони України завдали успішного удару по місцях зберігання та підготовки до застосування "Shahed-136/Герань-2", навчальних корпусах, пунктах управління та зв’язку розрахунків цих БпЛА, що розташовані в Краснодарському краї".

Реклама:

Деталі: Повідомляється, що за результатами бойової роботи зафіксували серію вибухів та пожежу з подальшою детонацією.

Нагадаємо: