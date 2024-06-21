Вночі українські дрони атакували 4 російські НПЗ та РЕБ окупантів – Генштаб

Вночі захисники безпілотниками атакували 4 російські нафтопереробні заводи та вдарили по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки РФ в Брянській області і Криму.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "У ніч на 21 червня безпілотними авіаційними комплексами атаковано Афіпський, Ільський, Краснодарський та Астраханський нафтопереробні заводи.

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Окрім цього, завдано ударів по радіолокаційних станціях і центрах радіоелектронної розвідки російських загарбників в Брянській області та тимчасово окупованому Криму".

Деталі: У Генштабі зазначили, що інформація щодо ураження ворожих цілей наразі уточнюється.

Крім того там нагадали, що у ніч на 20 червня підрозділи ЗСУ та СБУ атакували склад пально-мастильних матеріалів ворога в Тамбовській області, а також нафтобазу "Енемська", що в Республіці Адигея.

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В районі нафтобази "Енемська" зафіксовано щонайменше 5 вибухів, після чого почалася пожежа.

Також підтверджується також ураження складу пально-мастильних матеріалів противника в Тамбовській області.

Відомо про пошкодження як мінімум однієї ємності із нафтопродуктами.

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