Защитники ночью ударили по местам хранения "Шахедов"

Украинские оборонцы ночью 21 июня ударили по местам хранения и подготовки к применению российских беспилотников "Shahed".

Источник: Генштаб

Дословно: "Также, сегодня ночью (21 июня - ред.) Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусах, пунктах управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае".

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Детали: Сообщается, что по результатам боевой работы зафиксировали серию взрывов и пожар с последующей детонацией.

Напомним: