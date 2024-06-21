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Єрмак "відхрестився" від Тищенка: Така поведінка несумісна зі статусом народного депутата

Тетяна ОлійникП'ятниця, 21 червня 2024, 21:47
Єрмак відхрестився від Тищенка: Така поведінка несумісна зі статусом народного депутата
Колаж - УП

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на конфлікт за участю народного депутата Миколи Тищенка та ексвійськового у Дніпрі: назвав його поведінку ганебною.

Джерело: Єрмак у Telegram

Пряма мова: "Подивився відеозапис конфлікту народного депутата Тищенка та військового. Тут нема навіть про що говорити. Поведінка народного депутата – абсолютно ганебна. Їй немає виправдань. Правоохоронним органам точно є на що реагувати".

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Деталі: Голова ОП також зазначив, що справді давно знає Тищенка та хрестив його сина, але це було багато років тому. 

Пряма мова: "Я давно вже не сприймаю його вчинки і не розумію їх. Тому не підтримую з ним жодних стосунків. Якщо хтось забув, що КОЖЕН повинен нести за свої неадекватні дії відповідальність, незалежно від посад чи прізвищ, раджу про це згадати. Така поведінка Тищенка несумісна зі статусом народного депутата".

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

У Дніпрі 20 червня група невідомих напала на колишнього бійця спеціального підрозділу Kraken Дмитра "Сина" Павлова, коли той гуляв із дитиною. На відео видно, що до цього причетна охорона народного депутата Миколи Тищенка, з яким Павлов посперечався.

Теми: Андрій ЄрмакТищенко
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