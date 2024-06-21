Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ермак "открестился" от Тищенко: Такое поведение несовместимо со статусом народного депутата

Татьяна ОлейникПятница, 21 июня 2024, 21:47
Ермак открестился от Тищенко: Такое поведение несовместимо со статусом народного депутата
Колаж - УП

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликт с участием народного депутата Николая Тищенко и эксвоенного в Днепре: назвал его поведение позорным.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь: "Посмотрела видеозапись конфликта народного депутата Тищенко и военного. Здесь нет даже о чем говорить. Поведение народного депутата – абсолютно позорное. Ей нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть на что реагировать".

Реклама:

Детали: Глава ОП также отметил, что действительно давно знает Тищенко и крестил его сына, но это было много лет назад.

Прямая речь: "Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений. Если кто-то забыл, что каждый должен нести за свои неадекватные действия ответственность, независимо от должностей или фамилий, советую об этом вспомнить. Такая поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Кракена Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.

Темы: Андрей ЕрмакТищенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Гнатов вскоре должен возглавить ОСУВ "Хортица" вместо Содоля – источника в Генштабе

Суд отправил под стражу охранника Тищенко, участвовавшего в нападении на эксвоенного

НАПК прекратит финансирование партии "Голос" из-за недостоверных данных на почти 5 млн

ЕВРО-2024Украина сыграла вничью с Бельгией и вылетела с ЧЕ

В Киеве нашли мертвым американского дипломата

СМИ узнали, когда подпишут соглашение по безопасности Украины с Евросоюзом

Все новости...
Андрей Ермак
Коммюнике Саммита мира готово и будет открыто к присоединению – Ермак
Ермак в Ватикане рассказал Папе о философии "формулы мира"
Офисные рокировки. Куда исчезают люди Ермака?
Последние новости
01:18
В Боливии военные объявили переворот
00:40
Евро-2024Определились все пары плей-офф Евро-2024
00:30
В России начался суд над американским журналистом Гершковичем, обвиняемым в шпионаже
00:14
Евро-2024Чехия в меньшинстве проиграла Турции и вылетела с Евро-2024
23:59
Нужен ли Украине Шекспировский фестиваль во время войны: обзор
23:57
Евро-2024Сборная Грузии одолела Португалию и впервые в истории вышла в плей-офф Евро-2024
23:57
Гнатов вскоре должен возглавить ОСУВ "Хортица" вместо Содоля – источника в Генштабе
23:52
Российские пранкеры опубликовали разговор с Кэмероном, о котором тот предупреждал
23:48
Генштаб: На фронте за сутки 116 столкновений, интенсивнее всего – на Покровском направлении
23:37
Amazon разрабатывает собственный чат-бот Metis на основе ИИ
Все новости...
Реклама:
Реклама: