Ермак "открестился" от Тищенко: Такое поведение несовместимо со статусом народного депутата

Глава Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на конфликт с участием народного депутата Николая Тищенко и эксвоенного в Днепре: назвал его поведение позорным.

Источник: Ермак в Telegram

Прямая речь: "Посмотрела видеозапись конфликта народного депутата Тищенко и военного. Здесь нет даже о чем говорить. Поведение народного депутата – абсолютно позорное. Ей нет оправданий. Правоохранительным органам точно есть на что реагировать".

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Детали: Глава ОП также отметил, что действительно давно знает Тищенко и крестил его сына, но это было много лет назад.

Прямая речь: "Я давно уже не воспринимаю его поступки и не понимаю их. Поэтому не поддерживаю с ним никаких отношений. Если кто-то забыл, что каждый должен нести за свои неадекватные действия ответственность, независимо от должностей или фамилий, советую об этом вспомнить. Такая поведение Тищенко несовместимо со статусом народного депутата".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

В Днепре 20 июня группа неизвестных напала на бывшего бойца специального подразделения Кракена Дмитрия "Сына" Павлова, когда тот гулял с ребенком. На видео видно, что к этому причастна охрана народного депутата Николая Тищенко, с которым Павлов поспорил.