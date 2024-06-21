Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Втретє за день злітав МіГ-31К: в Україні була повітряна тривога

Тетяна ОлійникП'ятниця, 21 червня 2024, 23:46
Втретє за день злітав МіГ-31К: в Україні була повітряна тривога
Скриншот - alerts.in.ua

Пізно увечері 21 червня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт "Кинджалів".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".

Реклама:

Оновлено: Через 25 хвилин оголосили відбій тривоги.

Що передувало:

  • Удень 21 червня в столиці та в усіх областях України оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, вона тривала приблизно пів години.
  • Увечері 21 червня по всій території України вдруге оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К, вона тривала 17 хвилин.

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

14% словаків хотіли б, щоб Росія перемогла Україну, найбільше таких – серед виборців Фіцо

фото, відеоУ Севастополі лунали вибухи і піднявся дим, гауляйтер пише про "роботу ППО"

Енергетики розповіли, коли українцям очікувати полегшення ситуації з відключеннями світла

Справа про штурм Капітолія: Верховний суд США частково став на бік Трампа

У вівторок графіки відключення світла діятимуть цілодобово

оновленоРосіяни обстрілюють Херсон з лівого берега Дніпра: є потерпілі

Усі новини...
повітряна тривога
З Оленьї злетіли 4 бомбардувальники ТУ-95МС, також є "Шахеди" – Повітряні сили
Вдруге за день в Україні оголошували повітряну тривогу: злітав носій "Кинджалів"
По всій Україні оголошували тривогу: з Саваслейки злітав МіГ
Останні новини
01:12
Кількість бойових зіткнень за минулу добу зросла до 161 – Генштаб
00:50
Євро-2024, фотоСльози Роналду та геройство Кошти: збірна Португалії вийшла в 1/4 Євро-2024
00:42
Кулеба: Росію не обрали до Економічної і соціальної рада ООН
00:26
Нідерланди завершили оформлення дозволу на експорт F-16 для України
00:17
фотоЗМІ з’ясували, хто курує "Епіцентри" в окупації і до чого там "слід Королевської"
23:21
Вся Україна знову була в тривозі: МіГ-31К піднявся в повітря
22:17
14% словаків хотіли б, щоб Росія перемогла Україну, найбільше таких – серед виборців Фіцо
22:09
тенісВімблдон: Костюк, Ястремська, та Стародубцева успішно подолали перше коло
22:06
Економічні новини 1 липня: можливий дефолт в Україні, блокування на кордоні з Польщею
21:57
Блінкен став на захист Байдена: Він відновив довіру світу до лідерства США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: