Втретє за день злітав МіГ-31К: в Україні була повітряна тривога
П'ятниця, 21 червня 2024, 23:46
Пізно увечері 21 червня по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт "Кинджалів".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К".
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Оновлено: Через 25 хвилин оголосили відбій тривоги.
Що передувало:
- Удень 21 червня в столиці та в усіх областях України оголосили повітряну тривогу через зліт російського винищувача МіГ-31К, вона тривала приблизно пів години.
- Увечері 21 червня по всій території України вдруге оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К, вона тривала 17 хвилин.