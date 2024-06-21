Третий раз за день взлетал МиГ-31К: в Украине была воздушная тревога
Пятница, 21 июня 2024, 23:46
Поздно вечером 21 июня по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета "Кинжалов".
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".
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Обновлено: Через 25 минут объявили отбой тревоги.
Что предшествовало:
- Днем 21 июня в столице и во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, она длилась примерно пол часа.
- Вечером 21 июня по всей территории Украины второй раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К, она длилась 17 минут.