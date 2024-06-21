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Третий раз за день взлетал МиГ-31К: в Украине была воздушная тревога

Татьяна ОлейникПятница, 21 июня 2024, 23:46
Третий раз за день взлетал МиГ-31К: в Украине была воздушная тревога
Скриншот - alerts.in.ua

Поздно вечером 21 июня по всей Украине объявляли воздушную тревогу из-за взлета "Кинжалов".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К".

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Обновлено: Через 25 минут объявили отбой тревоги.

Что предшествовало:

  • Днем 21 июня в столице и во всех областях Украины была объявлена ​​воздушная тревога из-за взлета российского истребителя МиГ-31К, она длилась примерно пол часа.
  • Вечером 21 июня по всей территории Украины второй раз объявляли воздушную тревогу из-за взлета в России МиГ-31К, она длилась 17 минут.

Темы: воздушная тревога
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