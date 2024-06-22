DeepState: Враг захватил село Шумы и прорывается на Торецк

Враг усилил давление на Торецк, сумев захватить село Шумы, что в Донецкой области.

Источник: DeepState

Детали: По информации DeepState последние дни район поселка Северное стал новой крайне горячей точкой.

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Дословно: "Точную причину провала обороны пока неизвестно. По состоянию на конец 21 июня россияне еще продвинулись вдоль улицы, которая параллельна железной дороге. Кроме того противник занял село Шумы, насосную станцию и отвал".

Еще детали: Враг замечен и возле отвала 2, стрелковые бои в том районе не утихают.

Карта: DeepState

DeepState прогнозирует, что россияне будут пытаться развить тактический успех, стянув дополнительные резервы в данный район. Их цель очевидна - занять Торецк.