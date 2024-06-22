В країні оголошена масштабна повітряна тривога через активність тактичної авіації ворога

У ніч на 22 червня на сході, півдні, півночі та в центрі країни оголошена повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!"

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Деталі: Пізніше загроза поширилася на північ, схід та центр України.

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