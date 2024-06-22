В країні оголошена масштабна повітряна тривога через активність тактичної авіації ворога
Субота, 22 червня 2024, 02:55
У ніч на 22 червня на сході, півдні, півночі та в центрі країни оголошена повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!"
Реклама:
Деталі: Пізніше загроза поширилася на північ, схід та центр України.
Нагадаємо:
- Увечері 21 червня Повітряні сили ЗСУ повідомили про зліт чотирьох бортів ТУ-95МС з авіабази "Оленья" в Росії.
- Також країну атакують "Шахеди".