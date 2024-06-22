Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В країні оголошена масштабна повітряна тривога через активність тактичної авіації ворога

Олена ІвашківСубота, 22 червня 2024, 02:55
В країні оголошена масштабна повітряна тривога через активність тактичної авіації ворога
фото: Getty images

У ніч на 22 червня на сході, півдні, півночі та в центрі країни оголошена повітряна тривога через активність ворожої тактичної авіації.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Активність ворожої тактичної авіації  на східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей!"

Реклама:
Мапа alerts.in.ua
Мапа alerts.in.ua

Деталі: Пізніше загроза поширилася на північ, схід та центр України.

Нагадаємо:

Теми: повітряна тривога
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий

Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

оновленоУ шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

У неділю графіки відключень діятимуть протягом усієї доби

Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ

ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян – джерела

Усі новини...
повітряна тривога
З Оленьї злетіли чотири бомбардувальники ТУ-95, також є "Шахеди" – Повітряні сили
Втретє за день злітав МіГ-31К: в Україні була повітряна тривога
Вдруге за день в Україні оголошували повітряну тривогу: злітав носій "Кинджалів"
Останні новини
01:11
Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot – Кулеба
00:25
Євро-2024Німеччина обіграла Данію та вийшла в чвертьфінал
00:22
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
23:54
Стефанчук анонсував призначення міністрів на одному з найближчих засідань ВР
23:50
"Мені не соромно сказати, що я попсовик": інтервʼю з продюсеркою "Мавки" та "Конотопської відьми"
23:40
Молитовний сніданок із Зеленським зібрав понад 800 осіб із 15 країн
23:11
фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий
22:55
Росіяни найбільше наступають біля Очеретиного, на Времівському напрямку атак побільшало – Генштаб
22:46
Євро-2024Матч Німеччини і Данії призупинили через страшенну зливу
22:32
Росіяни у суботу вбили жителя Херсонщини, ще 3 поранили
Усі новини...
Реклама:
Реклама: