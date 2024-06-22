В стране объявлена масштабная воздушная тревога из-за активности тактической авиации врага
Суббота, 22 июня 2024, 02:55
В ночь на 22 июня на востоке, юге, севере и в центре страны объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!"
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Детали: Позже угроза распространилась на север, восток и центр Украины.
Напомним:
- Вечером 21 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете четырех бортов ТУ-95МС с авиабазы "Оленья" в России.
- Также страну атакуют "Шахеды".