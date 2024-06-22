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В стране объявлена масштабная воздушная тревога из-за активности тактической авиации врага

Алена ИвашкивСуббота, 22 июня 2024, 02:55
В стране объявлена масштабная воздушная тревога из-за активности тактической авиации врага
фото: Getty images

В ночь на 22 июня на востоке, юге, севере и в центре страны объявлена воздушная тревога из-за активности вражеской тактической авиации.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Активность вражеской тактической авиации на восточном направлении! Угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей!"

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Детали: Позже угроза распространилась на север, восток и центр Украины.

Напомним:

  • Вечером 21 июня Воздушные силы ВСУ сообщили о взлете четырех бортов ТУ-95МС с авиабазы "Оленья" в России.
  • Также страну атакуют "Шахеды".

Темы: воздушная тревога
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