WSJ: українські військові їздять на баггі, квадроциклах та електровелосипедах

The Wall Street Journal пише, що Україна використовує пляжні баггі, квадроцикли та електровелосипеди на фронті, оскільки ці машини тихіші, їх важче помітити й почути. Це дає військовим на передовій кращі шанси уникнути російських безпілотників та вижити.

Джерело: The Wall Street Journal

Деталі: Як пише видання, поширення розвідувальних і ударних безпілотників означає, що будь-який рух поблизу лінії фронту можуть помітити за лічені хвилини. Щоб уникнути цієї загрози, Україна і Росія використовують різномані невеликі, тихі і маневрені транспортні засоби для доставки вантажів, евакуації поранених, а іноді навіть для відправки військ у бій.

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WSJ зауважує, що ці невеликі транспортні засоби не можуть повністю замінити традиційні військові машини. Їм бракує вогневої потужності та простору для перевезення великої кількості людей чи вантажів, а відсутність броні робить кожного, хто перебуває на борту, вразливим.

Але ці альтернативні засоби пересування займають нішу, яка, за словами солдатів на передовій, стала необхідною.

Дослівно: "Нещодавно вночі рядовий Віталій Шаблій завантажив 350 кг боєприпасів і води на баггі, який зазвичай використовують на фермі. Він вимкнув фари і попрямував до прифронтового окопу за 15 миль звідси. Баггі, довжиною близько 10 футів (3 метри, - ред.) і висотою 5 футів (1 метр - ред.), був зварений у Києві і використовує двигун Volkswagen.

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"Чим вона менша, тим краще в цій війні", - сказав він.

У бригаді Шаблія також є квадроцикл китайського виробництва. Обидва транспортні засоби в основному використовуються для перевезення вантажів, часто з причепом, але на баггі також перевозили поранених".

Ще деталі: Для бійців бригади "Азов", які воюють у Кремінському лісі на сході України, менші транспортні засоби необхідні для доставки припасів.

Командир піхоти з позивним "Ірак" каже, що хлопці виживають тільки завдяки маленьким машинам, тому що в лісі і цими вузькими стежками ніщо інше не може туди дістатися.

Фронтовий медик на ім'я Андрій розповів, що постійно думав про те, як найшвидше дістатися до поранених, не потрапивши під ворожий вогонь. Він розглядав електросамокати, велосипеди та мотоцикли, але вирішив, що маневреність моноколеса перевершує все.

"Воно дозволяє долати будь-які перешкоди, такі як пісок або багнюка", - сказав він, додавши, що також може розганятися до 40 миль на годину.

Електричні велосипеди також час від часу використовуються на фронті через їхню непомітність, а також мають додаткову перевагу - вони виділяють менше тепла для радарів і тепловізорів, стверджують їхні виробники.

Український виробник електровелосипедів Eleek заявляє, що поставив військовим понад 100 велосипедів. Модель Atom, яка коштує близько 4850 доларів США, може рухатися зі швидкістю понад 40 миль на годину і має запас ходу 62 милі, йдеться в повідомленні.

Українські військові також використовують цілий ряд різних квадроциклів, включаючи моделі американського виробника Polaris, японської Yamaha і різних китайських брендів. Деякі з них можуть розвивати швидкість понад 70 миль на годину.

Подорож на високій швидкості по пересіченій місцевості робить їх нестабільними, а відсутність броньованого захисту робить водіїв і пасажирів вразливими до ворожого вогню.

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