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WSJ: украинские военные ездят на багги, квадроциклах и электровелосипедах

Алена ИвашкивСуббота, 22 июня 2024, 04:25
WSJ: украинские военные ездят на багги, квадроциклах и электровелосипедах
фото: WSJ

The Wall Street Journal пишет, что Украина использует пляжные багги, квадроциклы и электровелосипеды на фронте, поскольку эти машины тише, их труднее заметить и услышать. Это дает военным на передовой лучшие шансы избежать российских беспилотников и выжить.

Источник: The Wall Street Journal

Детали:  Как пишет издание, распространение разведывательных и ударных беспилотников означает, что любое движение вблизи линии фронта могут заметить за считанные минуты. Чтобы избежать этой угрозы, Украина и Россия используют разнообразные небольшие, тихие и маневренные транспортные средства для доставки грузов, эвакуации раненых, а иногда даже для отправки войск в бой.

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WSJ отмечает, что эти небольшие транспортные средства не могут полностью заменить традиционные военные машины. Им не хватает огневой мощи и пространства для перевозки большого количества людей или грузов, а отсутствие брони делает каждого, кто находится на борту, уязвимым.

Но эти альтернативные средства передвижения занимают нишу, которая, по словам солдат на передовой, стала необходимой.

Дословно: "Недавно ночью рядовой Виталий Шаблий загрузил 350 кг боеприпасов и воды на багги, который обычно используют на ферме. Он выключил фары и направился к прифронтовому окопу в 15 милях отсюда. Багги, длиной около 10 футов (3 метра, - ред.) и высотой 5 футов (1 метр - ред.), был сварен в Киеве и использует двигатель Volkswagen.

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"Чем она меньше, тем лучше в этой войне", - сказал он.

В бригаде Шаблия также есть квадроцикл китайского производства. Оба транспортных средства в основном используются для перевозки грузов, часто с прицепом, но на багги также перевозили раненых".

Еще детали: Для бойцов бригады "Азов", которые воюют в Кременском лесу на востоке Украины, меньшие транспортные средства необходимы для доставки припасов.

Командир пехоты с позывным "Ирак" говорит, что ребята выживают только благодаря маленьким машинам, потому что в лесу и по этим узким тропам ничто другое не может туда добраться.

Фронтовой медик по имени Андрей рассказал, что постоянно думал о том, как быстрее всего добраться к раненым, не попав под вражеский огонь. Он рассматривал электросамокаты, велосипеды и мотоциклы, но решил, что маневренность моноколеса превосходит все.

"Оно позволяет преодолевать любые препятствия, такие как песок или грязь", - сказал он, добавив, что также может разгоняться до 40 миль в час.

Электрические велосипеды также время от времени используются на фронте из-за их незаметности, а также имеют дополнительное преимущество - они выделяют меньше тепла для радаров и тепловизоров, утверждают их производители. 

Украинский производитель электровелосипедов Eleek заявляет, что поставил военным более 100 велосипедов. Модель Atom, которая стоит около 4850 долларов США, может двигаться со скоростью более 40 миль в час и имеет запас хода 62 мили, говорится в сообщении.

Украинские военные также используют целый ряд различных квадроциклов, включая модели американского производителя Polaris, японской Yamaha и различных китайских брендов. Некоторые из них могут развивать скорость более 70 миль в час. 

Путешествие на высокой скорости по пересеченной местности делает их нестабильными, а отсутствие бронированной защиты делает водителей и пассажиров уязвимыми к вражескому огню.

Напомним:

  • По информации Минобороны, с начала марта 2022 года к эксплуатации в Вооруженных силах допущено более 110 образцов автомобильной техники украинского и иностранного производства.

Темы: войнаавто
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