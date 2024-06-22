На Прикарпатті росіяни зруйнували кілька корпусів навчального закладу

На Івано-Франківщині армія РФ завдала ракетного удару по території навчального закладу. Кілька навчальних корпусів частково зруйновані, інші зазнали ушкоджень.

Джерело: ДСНС, голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук

Деталі: За інформацією надзвичайників, утворилася вирва площею 20 квадратних метрів з осередком загоряння, пожежу вже ліквідували. Також пошкоджено легковий автомобіль.

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Наслідки ракетного удару на Прикарпатті, фото ДСНС

Онищук наголосила, що ціллю ворога стала цивільна інфраструктура.

Пряма мова Онищук: "Маємо влучання, унаслідок якого частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів.

Є пошкодження й у прилеглих будинках. Також маємо пошкодження житлових будинків в одній із громад області.

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За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без жертв".