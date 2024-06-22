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На Прикарпатті росіяни зруйнували кілька корпусів навчального закладу

Олена ІвашківСубота, 22 червня 2024, 07:21
На Прикарпатті росіяни зруйнували кілька корпусів навчального закладу
Наслідки ракетного удару на Прикарпатті, фото ДСНС

На Івано-Франківщині армія РФ завдала ракетного удару по території навчального закладу. Кілька навчальних корпусів частково зруйновані, інші зазнали ушкоджень.

Джерело: ДСНС, голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук

Деталі: За інформацією надзвичайників, утворилася вирва площею 20 квадратних метрів з осередком загоряння, пожежу вже ліквідували. Також пошкоджено легковий автомобіль.

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Наслідки ракетного удару на Прикарпатті, фото ДСНС
Наслідки ракетного удару на Прикарпатті, фото ДСНС
Наслідки ракетного удару на Прикарпатті, фото ДСНС

Онищук наголосила, що ціллю ворога стала цивільна інфраструктура. 

Пряма мова Онищук: "Маємо влучання, унаслідок якого частково зруйновані кілька корпусів й інші будівлі одного з навчальних закладів.

Є пошкодження й у прилеглих будинках. Також маємо пошкодження житлових будинків в одній із громад області.

ВІДЕО ДНЯ

За попередньою інформацією, на щастя, обійшлося без жертв".

Теми: ракетний ударІвано-Франківська область
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