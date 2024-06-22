На Прикарпатье россияне разрушили несколько корпусов учебного заведения
На Ивано-Франковщине армия РФ нанесла ракетный удар по территории учебного заведения. Несколько учебных корпусов частично разрушены, другие получили повреждения.
Источник: ГСЧС, председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук
Детали: По информации чрезвычайников, образовалась воронка площадью 20 квадратных метров с очагом возгорания, пожар уже ликвидировали. Также поврежден легковой автомобиль.
Онищук отметила, что целью врага стала гражданская инфраструктура.
Прямая речь Онищук: "Есть попадание, в результате которого частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений.
Есть повреждения и в близлежащих домах. Также имеем повреждения жилых домов в одной из громад области.
По предварительной информации, к счастью, обошлось без жертв".