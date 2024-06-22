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На Прикарпатье россияне разрушили несколько корпусов учебного заведения

Алена ИвашкивСуббота, 22 июня 2024, 07:21
На Прикарпатье россияне разрушили несколько корпусов учебного заведения
Последствия ракетного удара на Прикарпатье, фото ГСЧС

На Ивано-Франковщине армия РФ нанесла ракетный удар по территории учебного заведения. Несколько учебных корпусов частично разрушены, другие получили повреждения.

Источник: ГСЧС, председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук

Детали: По информации чрезвычайников, образовалась воронка площадью 20 квадратных метров с очагом возгорания, пожар уже ликвидировали. Также поврежден легковой автомобиль.

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Последствия ракетного удара на Прикарпатье, фото ГСЧС

Онищук отметила, что целью врага стала гражданская инфраструктура. 

 
 Последствия ракетного удара на Прикарпатье, фото ГСЧС

Прямая речь Онищук: "Есть попадание, в результате которого частично разрушены несколько корпусов и другие здания одного из учебных заведений.

Есть повреждения и в близлежащих домах. Также имеем повреждения жилых домов в одной из громад области.

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По предварительной информации, к счастью, обошлось без жертв".

Темы: ракетный ударИвано-Франковская область
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