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Генштаб перерахував загальні втрати ворожих БПЛА

Роман ПетренкоСубота, 22 червня 2024, 08:37
Генштаб перерахував загальні втрати ворожих БПЛА
фото: ТАСС

Загальна цифра втрат противника у БпЛА оперативно тактичного рівня, з врахуванням уточнення за попередній період, зросла на 30 одиниць і складає вже понад 11300.

Джерело: Генштаб

Деталі: Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 533090 (+1110) осіб,
  • танків ‒ 8009 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15383 (+11) од,
  • артилерійських систем – 14188 (+28) од,
  • РСЗВ – 1106 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 861 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11305 (+15), було 11 260,
  • крилаті ракети ‒ 2302 (+4),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19204 (+23) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2369 (+2).

Дані уточнюються

Теми: Генштабвтрати у війні
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