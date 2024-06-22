Генштаб перерахував загальні втрати ворожих БПЛА
Субота, 22 червня 2024, 08:37
Загальна цифра втрат противника у БпЛА оперативно тактичного рівня, з врахуванням уточнення за попередній період, зросла на 30 одиниць і складає вже понад 11300.
Джерело: Генштаб
Деталі: Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.24 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 533090 (+1110) осіб,
- танків ‒ 8009 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15383 (+11) од,
- артилерійських систем – 14188 (+28) од,
- РСЗВ – 1106 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 861 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11305 (+15), було 11 260,
- крилаті ракети ‒ 2302 (+4),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19204 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 2369 (+2).
Дані уточнюються