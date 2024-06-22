Генштаб пересчитал общие потери вражеских БПЛА
Суббота, 22 июня 2024, 08:37
Общая цифра потерь противника в БпЛА оперативно тактического уровня, с учетом уточнения за предыдущий период, выросла на 30 единиц и составляет уже более 11300.
Источник: Генштаб
Детали: Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.24 ориентировочно составили:
Реклама:
- личного состава - около 533090 (+1110) человек,
- танков - 8009 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 15383 (+11) ед,
- артиллерийских систем - 14188 (+28) ед,
- РСЗО - 1106 (+0) ед,
- средства ПВО - 861 (+0) ед,
- самолетов - 359 (+0) ед,
- вертолетов - 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11305 (+15), было 11 260,
- крылатые ракеты - 2302 (+4),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 19204 (+23) ед,
- специальная техника - 2369 (+2).
Данные уточняются