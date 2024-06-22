Генштаб пересчитал общие потери вражеских БПЛА

Общая цифра потерь противника в БпЛА оперативно тактического уровня, с учетом уточнения за предыдущий период, выросла на 30 единиц и составляет уже более 11300.

Источник: Генштаб

Детали: Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.06.24 ориентировочно составили:

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личного состава - около 533090 (+1110) человек,

танков - 8009 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 15383 (+11) ед,

артиллерийских систем - 14188 (+28) ед,

РСЗО - 1106 (+0) ед,

средства ПВО - 861 (+0) ед,

самолетов - 359 (+0) ед,

вертолетов - 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 11305 (+15), было 11 260 ,

, крылатые ракеты - 2302 (+4),

корабли / катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 19204 (+23) ед,

специальная техника - 2369 (+2).

Данные уточняются