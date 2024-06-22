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Росія вбила та поранила 12 цивільних за добу на Донеччині

Роман ПетренкоСубота, 22 червня 2024, 09:24
Росія вбила та поранила 12 цивільних за добу на Донеччині
фото: ОВА

Російські окупанти лише за добу 21 червня вбили 5 жителів Донецької області, ще семеро дістали поранення.

Джерело: Донецька ОВА

Деталі: За даними влади, вбиті дві людини у Селидовому, дві у Торецьку та одна у Дружбі.

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Ще 7 людей в області дістали поранення – окрім цих трьох населених пунктів, ще й у Північному та Нью-Йорку.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи вже складає 2013 осіб вбитими.

Теми: Донецька областьвійна
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