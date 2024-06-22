Росія вбила та поранила 12 цивільних за добу на Донеччині
Субота, 22 червня 2024, 09:24
Російські окупанти лише за добу 21 червня вбили 5 жителів Донецької області, ще семеро дістали поранення.
Джерело: Донецька ОВА
Деталі: За даними влади, вбиті дві людини у Селидовому, дві у Торецьку та одна у Дружбі.
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Ще 7 людей в області дістали поранення – окрім цих трьох населених пунктів, ще й у Північному та Нью-Йорку.
Загальна кількість жертв росіян на Донеччині без урахування Маріуполя та Волновахи вже складає 2013 осіб вбитими.