Россия убила и ранила 12 гражданских за сутки в Донецкой области
Суббота, 22 июня 2024, 09:24
Российские оккупанты только за сутки 21 июня убили 5 жителей Донецкой области, еще семеро получили ранения.
Источник: Донецкая ОВА
Детали: По данным властей, убиты два человека в Селидово, два в Торецке и один в Дружбе.
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Еще 7 человек в области получили ранения - кроме этих трех населенных пунктов, еще и в Северном и Нью-Йорке.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составляет 2013 человек убитыми.