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Россия убила и ранила 12 гражданских за сутки в Донецкой области

Роман ПетренкоСуббота, 22 июня 2024, 09:24
Россия убила и ранила 12 гражданских за сутки в Донецкой области
фото: ОВА

Российские оккупанты только за сутки 21 июня убили 5 жителей Донецкой области, еще семеро получили ранения.

Источник: Донецкая ОВА

Детали: По данным властей, убиты два человека в Селидово, два в Торецке и один в Дружбе.

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Еще 7 человек в области получили ранения - кроме этих трех населенных пунктов, еще и в Северном и Нью-Йорке.

Общее количество жертв россиян в Донецкой области без учета Мариуполя и Волновахи уже составляет 2013 человек убитыми.

Темы: Донецкая областьвойна
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