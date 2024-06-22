Росіяни вбили патрульного на блокпосту в Херсонській області

На Херсонщині під час чергування на блокпосту загинув інспектор сектору реагування патрульної поліції Олександр Чехун внаслідок російської атаки дроном.

Джерело: Нацполіція

Деталі: Старший лейтенант поліції отримав тяжкі поранення та помер у кареті швидкої дорогою до лікарні.

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За даними поліції, Чехун розпочав службу у 2007 році у Державній автомобільній інспекції в Херсонській області.

Служив у різних підрозділах, зокрема, у батальйоні патрульної служби міліції особливого призначення "Херсон" та батальйоні поліції особливого призначення.

У 36-річного загиблого правоохоронця залишились батьки, дружина-поліцейська та 12-річна донька.