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Россияне убили патрульного на блокпосту в Херсонской области

Роман ПетренкоСуббота, 22 июня 2024, 09:56
Россияне убили патрульного на блокпосту в Херсонской области
иллюстративное фото патрульной полиции

На Херсонщине во время дежурства на блокпосту погиб инспектор сектора реагирования патрульной полиции Александр Чехун в результате российской атаки дроном.

Источник: Нацполиция

Детали: Старший лейтенант полиции получил тяжелые ранения и скончался в карете скорой по дороге в больницу.

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По данным полиции, Чехун начал службу в 2007 году в Государственной автомобильной инспекции в Херсонской области.

Служил в различных подразделениях, в частности, в батальоне патрульной службы милиции особого назначения "Херсон" и батальоне полиции особого назначения.

У 36-летнего погибшего милиционера остались родители, жена-полицейская и 12-летняя дочь.

Темы: Херсонская областьполициябеспилотники
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