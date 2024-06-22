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Розвідка миколаївських морпіхів розгромила штурмовий загін росіян під Вовчанськом

Валентина РоманенкоСубота, 22 червня 2024, 11:10
Розвідка миколаївських морпіхів розгромила штурмовий загін росіян під Вовчанськом
шеврон 36 ОБрМП

Морські піхотинці 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського показали кадри розгрому штурмового загону російських окупантів на Харківському напрямку.

Джерело: 36 ОБрМП, співрозмовник "Української правди" серед військових

Дослівно: "Розгром штурмового загону окупантів під Вовчанськом. Працює розвідка миколаївських морпіхів!".

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Деталі: За даними УП, втрати ворога в цьому бою склали 10 загиблих.

Теми: Харківська областьвійна
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