Розвідка миколаївських морпіхів розгромила штурмовий загін росіян під Вовчанськом
Субота, 22 червня 2024, 11:10
Морські піхотинці 36-ї окремої бригади імені контрадмірала Михайла Білинського показали кадри розгрому штурмового загону російських окупантів на Харківському напрямку.
Джерело: 36 ОБрМП, співрозмовник "Української правди" серед військових
Дослівно: "Розгром штурмового загону окупантів під Вовчанськом. Працює розвідка миколаївських морпіхів!".
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Деталі: За даними УП, втрати ворога в цьому бою склали 10 загиблих.