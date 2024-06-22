Разведка николаевских морпехов разгромила штурмовой отряд россиян под Волчанском
Суббота, 22 июня 2024, 11:10
Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского показали кадры разгрома штурмового отряда российских оккупантов на Харьковском направлении.
Источник: 36 ОБрМП, собеседник "Украинской правды" среди военных
Дословно: "Разгром штурмового отряда оккупантов под Волчанском. Работает разведка николаевских морпехов!".
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Детали: По данным УП, потери врага в этом бою составили 10 погибших.