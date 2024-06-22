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Разведка николаевских морпехов разгромила штурмовой отряд россиян под Волчанском

Валентина РоманенкоСуббота, 22 июня 2024, 11:10
Разведка николаевских морпехов разгромила штурмовой отряд россиян под Волчанском
шеврон 36 ОБрМП

Морские пехотинцы 36-й отдельной бригады имени контр-адмирала Михаила Белинского показали кадры разгрома штурмового отряда российских оккупантов на Харьковском направлении.

Источник: 36 ОБрМП, собеседник "Украинской правды" среди военных

Дословно: "Разгром штурмового отряда оккупантов под Волчанском. Работает разведка николаевских морпехов!".

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Детали: По данным УП, потери врага в этом бою составили 10 погибших.

Темы: Харьковская областьвойна
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