До рішення Саміту миру приєдналися ще дві країни

Президент Володимир Зеленський заявив, що під рішенням першого Саміту миру, який відбувся тиждень тому у Швейцарії, з’явилися два нові підписи.

Джерело: Зеленський у Twitter, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський подякував Барбадосу і Республіці Маршаллові Острови за те, що вони приєдналися до заключного комюніке інавгураційного Саміту миру.

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"Ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх народів світу. Кожен може зробити свій внесок", – наголосив він.

"Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу з острівними країнами над питаннями, які є надзвичайно важливими для всіх нас, такими як екологічна та продовольча безпека", – додав Зеленський.

За його словами, це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного Саміту миру.

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"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їх кількість продовжувала зростати", – зазначив президент.

Нагадаємо: Учасники Глобального саміту миру, що проходив у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

В Офісі президента кажуть, що підсумковий документ Глобального саміту миру у Швейцарії можуть підтримати додаткові країни, які ще не приєднувались до нього.

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