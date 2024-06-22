Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

До рішення Саміту миру приєдналися ще дві країни

Іванна Костіна, Роман ПетренкоСубота, 22 червня 2024, 13:20
До рішення Саміту миру приєдналися ще дві країни
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що під рішенням першого Саміту миру, який відбувся тиждень тому у Швейцарії, з’явилися два нові підписи.

Джерело: Зеленський у Twitter, "Європейська правда"

Деталі: Зеленський подякував Барбадосу і Республіці Маршаллові Острови за те, що вони приєдналися до заключного комюніке інавгураційного Саміту миру.

Реклама:

"Ми цінуємо наших партнерів з острівних держав і закликаємо всіх приєднатися до нас у розробці бачення справедливого миру для України та всіх народів світу. Кожен може зробити свій внесок", – наголосив він.

"Я з нетерпінням чекаю на спільну роботу з острівними країнами над питаннями, які є надзвичайно важливими для всіх нас, такими як екологічна та продовольча безпека", – додав Зеленський.

За його словами, це вже п'ятий і шостий нові підписи під комюніке після інавгураційного Саміту миру.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми продовжуємо працювати над тим, щоб їх кількість продовжувала зростати", – зазначив президент.

Нагадаємо: Учасники Глобального саміту миру, що проходив у Швейцарії, оприлюднили спільне комюніке про основи миру.

В Офісі президента кажуть, що підсумковий документ Глобального саміту миру у Швейцарії можуть підтримати додаткові країни, які ще не приєднувались до нього. 

Читайте також: Що змінить Саміт миру. Пояснюємо реальні наслідки, плюси та загрози після зустрічі у Швейцарії.

Теми: мирЗеленськийпереговори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий

Виборці майже не змінили думку про Байдена і Трампа після дебатів – опитування

оновленоУ шахті на Львівщині обвалився ґрунт, загинули шахтарі

У неділю графіки відключень діятимуть протягом усієї доби

Політики у Європі приголомшені виступом Байдена на дебатах – ЗМІ

ДБР перевірить дії генерала Содоля під час наступу росіян – джерела

Усі новини...
мир
Кулеба: Участь РФ у другому Саміті миру можлива за форматом "зернової угоди"
До фінального комюніке Саміту миру приєдналась Антигуа і Барбуда
Комюніке Саміту миру: Зеленський подякував Варфоломію і нагадав, що документ ще можна підписати
Останні новини
01:11
Україна і США скоординували кроки для постачання Patriot – Кулеба
00:25
Євро-2024Німеччина обіграла Данію та вийшла в чвертьфінал
00:22
Саудівська Аравія закликала своїх громадян виїхати з Лівану
23:54
Стефанчук анонсував призначення міністрів на одному з найближчих засідань ВР
23:50
"Мені не соромно сказати, що я попсовик": інтервʼю з продюсеркою "Мавки" та "Конотопської відьми"
23:40
Молитовний сніданок із Зеленським зібрав понад 800 осіб із 15 країн
23:11
фотоУ Вільнянську Запорізької області завершили рятувальні роботи: 7 загиблих, 31 постраждалий
22:55
Росіяни найбільше наступають біля Очеретиного, на Времівському напрямку атак побільшало – Генштаб
22:46
Євро-2024Матч Німеччини і Данії призупинили через страшенну зливу
22:32
Росіяни у суботу вбили жителя Херсонщини, ще 3 поранили
Усі новини...
Реклама:
Реклама: