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К решению Саммита мира присоединились еще две страны

Иванна Костина, Роман ПетренкоСуббота, 22 июня 2024, 13:20
К решению Саммита мира присоединились еще две страны
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что под решением первого Саммита мира, который состоялся неделю назад в Швейцарии, появились две новые подписи.

Источник: Зеленский в Twitter, "Европейская правда"

Детали: Зеленский поблагодарил Барбадос и Республику Маршалловы Острова за то, что они присоединились к заключительному коммюнике инаугурационного Саммита мира.

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"Мы ценим наших партнеров из островных государств и призываем всех присоединиться к нам в разработке видения справедливого мира для Украины и всех народов мира. Каждый может внести свой вклад", – подчеркнул он.

"Я с нетерпением жду совместной работы с островными странами над вопросами, которые являются чрезвычайно важными для всех нас, такими как экологическая и продовольственная безопасность", – добавил Зеленский.

По его словам, это уже пятый и шестой новые подписи под коммюнике после инаугурационного Саммита мира.

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"Мы продолжаем работать над тем, чтобы их количество продолжало расти", – отметил президент.

Напомним: Участники Глобального саммита мира, который проходил в Швейцарии, обнародовали совместное коммюнике об основах мира.

В Офисе президента говорят, что итоговый документ Глобального саммита мира в Швейцарии могут поддержать дополнительные страны, которые еще не присоединялись к нему.

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Темы: мирЗеленскийпереговоры
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