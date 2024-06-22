У Донецьку лунали потужні вибухи

Вранці 22 червня в окупованому Росією Донецьку було чути вибухи, а над містом підійнявся дим.

Джерело: "Новини Донбасу" з посиланням на так званого голову окупаційної адміністрації міста, соцмережі

Деталі: Росіяни вранці повідомили, що "у місті шумно", і що обстріл може повторитися.

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Місцеві жителі також розповідали про вибухи, а місцеві телеграм-канали писали, що "є приліт у Петровському районі" Донецька.

Наразі невідомо, що це були за вибухи.