У Донецьку лунали потужні вибухи
Субота, 22 червня 2024, 13:31
Вранці 22 червня в окупованому Росією Донецьку було чути вибухи, а над містом підійнявся дим.
Джерело: "Новини Донбасу" з посиланням на так званого голову окупаційної адміністрації міста, соцмережі
Деталі: Росіяни вранці повідомили, що "у місті шумно", і що обстріл може повторитися.
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Місцеві жителі також розповідали про вибухи, а місцеві телеграм-канали писали, що "є приліт у Петровському районі" Донецька.
Наразі невідомо, що це були за вибухи.