В Донецке раздавались мощные взрывы

Утром 22 июня в оккупированном Россией Донецке были слышны взрывы, а над городом поднимался дым.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемого главу оккупационной администрации города, соцсети

Детали: Россияне утром сообщили, что "в городе шумно", и что обстрел может повториться.

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Местные жители также рассказывали о взрывах, а местные телеграмм-каналы писали, что "есть прилет в Петровском районе" Донецка.

Пока неизвестно, что это были за взрывы.