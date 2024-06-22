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Біля Бєлгорода прогриміли вибухи. ЗМІ пишуть про ураження системи ППО

Роман ПетренкоСубота, 22 червня 2024, 15:00
Біля Бєлгорода прогриміли вибухи. ЗМІ пишуть про ураження системи ППО
пожежа біля бєлгорода 22 червня, фото з соцмереж

Ракета вразила пускову установку "Панцир-С" у районі селища Дубове Бєлгородської області.

Джерело: Astra, губернатор області В'ячеслав Гладков, "Новая газета Европа"

Деталі: Місцеві видання вже публікують фото ураженого "Панцира-С" у районі Дубового - установку було уражено касетним боєприпасом, екіпажу вдалося вижити.

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Над місцем прильоту здіймався чорний дим.

В одному з відео жіночий голос за кадром каже: "Це наше ППО. Як тепер бути? Вони ж тепер не будуть ловити ракети".

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Крім цього, російський пропагандистський телеграм-канал про війну "lpr 1" написав: "Дубове. Пацани живі".

Водночас Гладков повідомив, що в Дубовому загорілася трава, але видання уточнює, що вона дійсно горіла в місці знаходження "Панцира".

За даними "Новой газеты", задимлення сталося поруч із торговим центром "Сіті Мол", який розташований на околиці Бєлгорода, але юридично входить до складу Дубового.

Видання зазначає, що пізніше деякі телеграм-канали видалили фото і відео задимлення в Бєлгородській області.

Теми: Росіяракетний ударППОобстріл
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