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Возле Белгорода прогремели взрывы. СМИ пишут о поражении системы ПВО

Роман ПетренкоСуббота, 22 июня 2024, 15:00
Возле Белгорода прогремели взрывы. СМИ пишут о поражении системы ПВО
пожар возле Белгорода 22 июня, фото из соцсетей

Ракета поразила пусковую установку "Панцирь-С" в районе поселка Дубовое Белгородской области.

Источник: Astra, губернатор области Вячеслав Гладков, "Новая газета Европа"

Детали: Местные издания уже публикуют фото пораженного "Панциря-С" в районе Дубового – установка была поражена кассетным боеприпасом, экипажу удалось выжить.

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Над местом прилета поднимался черный дым.

В одном из видео женский голос за кадром говорит: "Это наше ПВО. Как теперь быть? Они же теперь не будут ловить ракеты".

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Помимо этого, российский пропагандистский телеграм-канал о войне "lpr 1" написал: "Дубовое. Пацаны живы".

В это же время Гладков сообщил, что в Дубовом загорелась трава, но издание уточняет, что она действительно горела в месте нахождения "Панциря".

По данным "Новой газеты", задымление произошло рядом с торговым центром "Сити Мол", который находится на окраине Белгорода, но юридически входит в состав Дубового.

Издание отмечает, что позже некоторые телеграм-каналы удалили фото и видео задымления в Белгородской области.

Темы: Росcияракетный ударПВОобстрел
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